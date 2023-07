ATELIER CRÉATIF : COLLAGE 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 23 septembre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Venez expérimenter la technique du collage lors de cet atelier ouvert aux petits comme aux grands..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:30:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and experiment with collage techniques in this workshop open to young and old alike.

Ven a probar suerte con el collage en este taller abierto a grandes y pequeños.

Experimentieren Sie in diesem Workshop, der für Groß und Klein offen ist, mit der Technik des Collagierens.

