LES CAFÉS D’ANDRÉE : RENTRÉE LITTÉRAIRE 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 22 septembre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Rendez-vous incontournable, le critique et médiateur littéraire Guénaël Bouitouillet vient présenter une sélection de la rentrée littéraire 2023..

2023-09-22 fin : 2023-07-22 21:00:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A not-to-be-missed event, literary critic and mediator Guénaël Bouitouillet presents a selection from the 2023 literary season.

En una cita ineludible, el crítico literario y mediador Guénaël Bouitouillet presentará una selección de la temporada literaria 2023.

Der Literaturkritiker und -vermittler Guénaël Bouitouillet kommt zu diesem unumgänglichen Termin, um eine Auswahl aus dem Literaturherbst 2023 vorzustellen.

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire