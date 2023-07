PLACE AUX JEUX 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 9 septembre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Et si vous faisiez une pause jeux ? Venez jouez en famille ou entre amis à la médiathèque.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 16:00:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



How about a game break? Come and play with family and friends at the multimedia library

¿Qué tal una pausa para jugar? Ven a jugar con tu familia o amigos a la biblioteca multimedia

Wie wäre es mit einer Spielepause? Spielen Sie mit Familie oder Freunden in der Mediathek

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire