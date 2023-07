UN MONDE DE PAPIER 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 5 septembre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Découvrez l’art du collage à travers une exposition haute en couleurs..

2023-09-05 fin : 2023-09-23 . .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the art of collage through a colorful exhibition.

Descubra el arte del collage a través de una colorida exposición.

Entdecken Sie die Kunst der Collage in einer farbenfrohen Ausstellung.

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire