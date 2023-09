Atelier d’automne : creusage de citrouilles 35 rue du Château La Bussière, 21 octobre 2023, La Bussière.

La Bussière,Loiret

Pendant les vacances de la Toussaint, atelier creusage de citrouilles!. Familles

Mercredi 2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

35 rue du Château

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire



During the All Saints’ vacation, pumpkin carving workshop!

Durante las fiestas de Todos los Santos, ¡taller de tallado de calabazas!

In den Allerheiligenferien: Kürbisaushöhlung!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX