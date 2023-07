Ateliers de l’été 35 rue du Château La Bussière, 11 juillet 2023, La Bussière.

La Bussière,Loiret

Des ateliers d’une heure sont proposés aux enfants de 4 à 12 ans au Château de La Bussière, les mercredis, jeudis, samedis et dimanche du 11 juillet au 31 août sur différents thèmes : Natur’Art, deviens jardinier, chasse aux trésors, viens préparer ton goûter. Sur réservation au 09 50 55 63 68.. Familles

Samedi 2023-07-11 15:00:00 fin : 2023-08-31 16:00:00. 9 EUR.

35 rue du Château

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire



One-hour workshops are offered for children aged 4 to 12 at Château de La Bussière, on Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays from July 11 to August 31 on various themes: Natur’Art, become a gardener, treasure hunt, come and prepare your snack. Bookings required on 09 50 55 63 68.

Talleres de una hora para niños de 4 a 12 años en el castillo de La Bussière, los miércoles, jueves, sábados y domingos del 11 de julio al 31 de agosto sobre temas variados: Natur’Art, conviértete en jardinero, búsqueda del tesoro, ven a preparar tu merienda. Es necesario reservar en el 09 50 55 63 68.

Mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags vom 11. Juli bis 31. August werden im Château de La Bussière einstündige Workshops für Kinder von 4 bis 12 Jahren zu verschiedenen Themen angeboten: Natur’Art, Werde Gärtner, Schatzsuche, Komm und bereite deinen Snack zu. Mit Reservierung unter 09 50 55 63 68.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX