L'Atelier du Sud 35 Rue Dr Fanton Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’exposition est réalisée par la Fondation Vincent van Gogh Arles en collaboration avec LUMA. Lancée par Maja Hoffmann, la résidence d’artiste est une commande de LUMA Foundation à l’artiste américaine Laura Owens, qui a piloté le projet de 2020 à 2023..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2024-05-12 18:00:00.

35 Rue Dr Fanton Fondation Vincent van Gogh Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition is organised by the Vincent van Gogh Foundation in Arles in collaboration with LUMA. Launched by Maja Hoffmann, the artist residency was commissioned by the LUMA Foundation from the American artist Laura Owens, who piloted the project from 2020 to 2023.

La exposición está organizada por la Fundación Vincent van Gogh de Arlés en colaboración con LUMA. Lanzada por Maja Hoffmann, la residencia artística fue encargada por la Fundación LUMA a la artista estadounidense Laura Owens, que se ha encargado del proyecto de 2020 a 2023.

Die Ausstellung wird von der Vincent van Gogh Foundation Arles in Zusammenarbeit mit LUMA realisiert. Die von Maja Hoffmann initiierte Künstlerresidenz ist ein Auftrag der LUMA Foundation an die amerikanische Künstlerin Laura Owens, die das Projekt von 2020 bis 2023 leitete.

