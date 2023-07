Bal folk 35, Rue des Rampots, Ballon (17) Bal folk 35, Rue des Rampots, Ballon (17), 27 août 2023, . Bal folk Dimanche 27 août, 17h00 35, Rue des Rampots, Ballon (17) gratuit Pour la fête de la Confédération Paysanne Trémail fera une animation de 17h à 19h. source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad 35, Rue des Rampots, Ballon (17) 35, Rue des Rampots, 17290 Ballon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44023 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T17:00:00+02:00 – 2023-08-27T21:00:00+02:00

2023-08-27T17:00:00+02:00 – 2023-08-27T21:00:00+02:00 17 Détails Autres Lieu 35, Rue des Rampots, Ballon (17) Adresse 35, Rue des Rampots, 17290 Ballon, France Age max 110 Lieu Ville 35, Rue des Rampots, Ballon (17)

35, Rue des Rampots, Ballon (17) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//