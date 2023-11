WEEK-END BIEN-ÊTRE À LA MAISON DES CHAMPS 35 rue des Mousses Le Val-d’Ajol, 18 novembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Week-end bien-être à la Maison des Champs au Val d’Ajol

21 intervenants spécialistes dans le domaine du bien-être et du développement personnel animeront 30 conférences et 30 ateliers.

GRATUIT. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

35 rue des Mousses 8 rue de la grande côte

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Wellness weekend at the Maison des Champs in Val d’Ajol

21 speakers specializing in well-being and personal development will lead 30 conferences and 30 workshops.

FREE

Fin de semana del bienestar en la Maison des Champs de Val d’Ajol

21 ponentes especializados en bienestar y desarrollo personal impartirán 30 conferencias y 30 talleres.

GRATIS

Wellness-Wochenende in der Maison des Champs in Val d’Ajol

21 Referenten, die Spezialisten auf dem Gebiet des Wohlbefindens und der persönlichen Entwicklung sind, werden 30 Vorträge und 30 Workshops leiten.

KOSTENLOS

