FESTIVAL ‘ENSEMBLE VERS L’AUTONOMIE’ 35 rue des Mousses Le Val-d’Ajol, 3 juin 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Ensemble vers l’autonomie

Il parait important aujourd’hui de se regrouper pour construire un monde basé sur le partage, l’entraide, l’autonomie, le soin à la Terre…

Venez partager ces valeurs autour d’ateliers, de conférences, de partages divers, en plein air dans la simplicité et la bienveillance.

L’entrée est gratuite, les boissons (sans alcool) sont offertes.

Programme complet sur le site.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:30:00. 0 EUR.

35 rue des Mousses Gîte La Maison des Champs

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Together towards autonomy

It seems important today to join together to build a world based on sharing, mutual aid, autonomy, care for the Earth…

Come and share these values around workshops, conferences, various sharing, in the open air in simplicity and benevolence.

The entrance is free, drinks (without alcohol) are offered.

Complete program on the website.

Juntos hacia la autonomía

Hoy nos parece importante unirnos para construir un mundo basado en el compartir, la ayuda mutua, la autonomía, el cuidado de la Tierra…

Ven a compartir estos valores a través de talleres, conferencias y diversas actividades para compartir, al aire libre, de forma sencilla y benévola.

La entrada es gratuita, se ofrecen bebidas (sin alcohol).

Programa completo en el sitio web.

Gemeinsam in die Selbstständigkeit

Es scheint heute wichtig zu sein, sich zusammenzuschließen, um eine Welt aufzubauen, die auf Teilen, gegenseitiger Hilfe, Autonomie und Sorge für die Erde basiert…

Kommen Sie und teilen Sie diese Werte in Workshops, Vorträgen und bei verschiedenen Gelegenheiten unter freiem Himmel in Einfachheit und Wohlwollen.

Der Eintritt ist frei, Getränke (alkoholfrei) werden angeboten.

Vollständiges Programm auf der Website.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT REMIREMONT