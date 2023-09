Concert de Raphaële Lannadère 35 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 6 octobre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez assister au concert de Raphaële Lannadère à la médiathèque d’Amilly..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 23:00:00. .

35 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and see Raphaële Lannadère in concert at Amilly’s mediatheque.

Venga a ver a Raphaële Lannadère en concierto en la biblioteca multimedia de Amilly.

Besuchen Sie das Konzert von Raphaële Lannadère in der Mediathek von Amilly.

