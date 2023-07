ANIMATION MUSICALE AU SNACK BAR DU CAMPING LE PARC DE VAUX 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées, 17 juillet 2023, Ambrières-les-Vallées.

Ambrières-les-Vallées,Mayenne

Animation musicale gratuite au snack bar du camping le parc de Vaux à AMBRIERES LES VALLEES.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 22:00:00. EUR.

35 rue des Colverts

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire



Free musical entertainment at the snack bar of the Parc de Vaux campsite in AMBRIERES LES VALLEES

Animación musical gratuita en el snack bar del camping Parc de Vaux en AMBRIERES LES VALLEES

Kostenlose musikalische Unterhaltung in der Snackbar des Campingplatzes le parc de Vaux in AMBRIERES LES VALLEES

