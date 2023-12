magie : Clement Blouin 35 Rue des Augustins Bayonne, 1 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

« Magicien ? C’est pas un métier ! »

Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières années à Paris !

Et tout ça… grâce à la magie !

Clément Blouin a pratiqué la magie à peu près partout où il est possible de la pratiquer… Et le résultat est aujourd’hui bluffant. Manipulateur hors pair de jeux de cartes et de tout objet pouvant être amené à disparaître, cet amateur de pickpockétisme et admirateur des grands magiciens américains est également doté d’un solide sens de l’humour. On rit autant que l’on est subjugué par ses audacieuses manipulations très participatives….

.

35 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne