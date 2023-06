MARCHÉ DOMINICAL: VOTRE MARCHÉ FÊTE LES PARENTS 35 rue de Metz Frouard, 4 juin 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

A l’occasion de la fête des mères le 4 juin et de la fête des pères le 18 juin, votre marché dominical fête les parents !

Animation musicale, idées cadeaux…. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 12:30:00. 0 EUR.

35 rue de Metz Parking Lidl

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For Mother’s Day on June 4 and Father’s Day on June 18, your Sunday market celebrates parents!

Musical entertainment, gift ideas…

Con motivo del Día de la Madre, el 4 de junio, y del Día del Padre, el 18 de junio, su mercado dominical celebra a los padres

Animación musical, ideas para regalos…

Anlässlich des Muttertags am 4. Juni und des Vatertags am 18. Juni feiert Ihr Sonntagsmarkt die Eltern!

Musikalische Unterhaltung, Geschenkideen…

Mise à jour le 2023-05-31 par TOURISME BASSIN de POMPEY