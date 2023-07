EARL AUROUX (Viande d’agneau) 35 rue de la Retourne Mont-Saint-Remy, 12 juillet 2023, Mont-Saint-Remy.

Mont-Saint-Remy,Ardennes

Vente directe à la ferme de caissette d’agneau. 1 vente par mois de janvier à juillet sur réservation.

35 rue de la Retourne

Mont-Saint-Remy 08310 Ardennes Grand Est



Direct sale at the farm of lamb boxes. 1 sale per month from January to July on reservation

Venta directa en la granja de cajas de cordero. 1 venta al mes de enero a julio previa reserva

Direktverkauf von Lammkisten auf dem Bauernhof. 1 Verkauf pro Monat von Januar bis Juli auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme