Explorations en territoires humides – À l’aune du changement climatique 35 Rue De la Bibliothèque Marseille 1er Arrondissement, 13 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Nouvelle exposition dans la galerie Art-Cade.

2023-10-13 15:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

35 Rue De la Bibliothèque Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New exhibition in the Art-Cade gallery

Nueva exposición en la galería Art-Cade

Neue Ausstellung in der Art-Cade-Galerie

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille