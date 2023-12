Lectures de Noël avec Sylvaine Mauplot 35 rue Camille Buffardel Die, 17 décembre 2023 14:30, Die.

Die,Drôme

Petites histoires de Noël en langue des signes. Pour enfants de 3 à 8 ans, entendants ou malentendants, accompagnés par leurs parents. Réservation par téléphone conseillée.

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas stories in sign language. For children aged 3 to 8, hearing or hearing-impaired, accompanied by their parents. Reservations by phone recommended

Cuentos de Navidad en lengua de signos. Para niños de 3 a 8 años, oyentes o con discapacidad auditiva, acompañados de sus padres. Se recomienda reservar por teléfono

Kleine Weihnachtsgeschichten in Zeichensprache. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren, hörend oder schwerhörig, in Begleitung ihrer Eltern. Telefonische Reservierung empfohlen

