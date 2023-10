Rencontre avec Marie et Antoine Pouillaude 35 rue Camille Buffardel Die, 25 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Ce samedi matin à 11h, nous accueillons Marie et Antoine Pouillaude pour la présentation de leur album jeunesse, libre adaptation du conte des frères Grimm « La môme Najette et Dame Hiver »..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 . .

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This Saturday morning at 11am, we welcome Marie and Antoine Pouillaude for the presentation of their children’s album, a free adaptation of the Grimm brothers’ tale « La môme Najette et Dame Hiver ».

Este sábado por la mañana, a las 11 h, recibimos a Marie y Antoine Pouillaude para presentar su libro infantil, una adaptación libre del cuento de los hermanos Grimm « La môme Najette et Dame Hiver ».

An diesem Samstagmorgen um 11 Uhr begrüßen wir Marie und Antoine Pouillaude zur Vorstellung ihres Jugendbuchs, einer freien Adaption des Märchens der Brüder Grimm « La môme Najette et Dame Hiver ».

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme du Pays Diois