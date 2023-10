Rencontre avec Claire Tristan pour son recueil Les Franges 35 rue Camille Buffardel Die, 18 novembre 2023, Die.

Die, Drôme

Dans Les franges, Claire Tristan nous emmène dans le sillage de femmes et d’hommes aux histoires banales ou terribles, toutes bouleversantes..

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In Les franges, Claire Tristan takes us along in the wake of men and women whose stories range from the banal to the terrible, all of them deeply moving.

En Les franges, Claire Tristan nos lleva de viaje por la vida de hombres y mujeres con historias que van de lo ordinario a lo terrible, todas ellas profundamente conmovedoras.

In Les franges nimmt uns Claire Tristan mit auf eine Reise zu Frauen und Männern mit banalen oder schrecklichen Geschichten, die alle erschütternd sind.

