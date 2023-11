Rencontre avec Nadine Barbancon 35 rue Camille Buffardel Die, 17 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Suite à son exposition photographique « Les petites combines de la vie » Nadine Barbançon sera présente vendredi 17 à 18h à la librairie pour la présentation du catalogue de l’exposition.

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 . .

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following her photographic exhibition « Les petites combines de la vie » Nadine Barbançon will be at the bookshop on Friday 17th at 6pm to present the exhibition catalog

Tras su exposición fotográfica « Les petites combines de la vie », Nadine Barbançon estará en la librería el viernes 17 a las 18.00 horas para presentar el catálogo de la exposición

Im Anschluss an ihre Fotoausstellung « Les petites combines de la vie » wird Nadine Barbançon am Freitag, den 17. um 18 Uhr in der Buchhandlung anwesend sein, um den Katalog zur Ausstellung vorzustellen

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme du Pays Diois