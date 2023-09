Rencontre avec l’équipe du Manifeste Tectonique – Bestiaire érotique 35 rue Camille Buffardel Die, 10 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Venez rencontrer l’équipe du Manifeste Tectonique Bestiaire Érotique, œuvre collective unique incluant un livre 28 pages et un 45 tours, tiré et numéroté à 1000 exemplaires et sérigraphié artisanalement sur sa couverture..

2023-10-10 18:00:00

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the team behind Manifeste Tectonique Bestiaire Érotique, a unique collective work including a 28-page book and a 45 rpm single, printed and numbered in editions of 1,000 and screen-printed by hand on the cover.

Venga a conocer al equipo de Manifeste Tectonique Bestiaire Érotique, una obra colectiva única que incluye un libro de 28 páginas y un single de 45 rpm, impreso y numerado en una edición de 1.000 ejemplares y serigrafiado a mano en la portada.

Treffen Sie das Team des Manifeste Tectonique Bestiaire Érotique, einem einzigartigen kollektiven Werk, das ein 28-seitiges Buch und eine 45-minütige CD umfasst. Die Auflage beträgt 1000 Exemplare, die auf dem Cover mit handgefertigtem Siebdruck versehen sind.

