Rencontre avec Gaëtan Doremus 35 rue Camille Buffardel Die, 16 septembre 2023, Die.

Die,Drôme

Gaëtan est un habitué de notre librairie. Il aura pourtant fallu du temps pour que l’occasion de l’inviter se présente. Voilà qui va enfin se réaliser à l’occasion de la parution de son dernier livre paru chez Seuil Jeunesse En Fanfare!.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 . .

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gaëtan is a regular at our bookshop. But it took a long time for the opportunity to invite him. Now it’s finally happening, with the publication of his latest book En Fanfare!

Gaëtan es un habitual de nuestra librería. Pero hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de invitarle. Ahora, por fin, con la publicación de su último libro, En Fanfare, en Seuil Jeunesse

Gaëtan ist ein Stammgast in unserem Buchladen. Es hat jedoch lange gedauert, bis sich die Gelegenheit ergab, ihn einzuladen. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches En Fanfare, das bei Seuil Jeunesse erschienen ist, ist es nun endlich soweit!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Pays Diois