Rencontre Avec Thomas Cantaloube 35 rue Camille Buffardel Die, 23 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Thomas Cantaloube est journaliste et auteur d’une trilogie consacrée aux débuts de la Ve République, mêlant trois personnages de fiction à des événements réels.

Le dernier tome Mai 67 vient de paraitre dans la collection Série Noire Gallimard..

2023-06-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Thomas Cantaloube is a journalist and author of a trilogy devoted to the early days of the Fifth Republic, combining three fictional characters with real events.

The latest volume, Mai 67, has just been published in Gallimard’s Série Noire collection.

Thomas Cantaloube es periodista y autor de una trilogía sobre los inicios de la V República, que combina tres personajes de ficción con hechos reales.

El último volumen, Mai 67, acaba de publicarse en la colección Gallimard Série Noire.

Thomas Cantaloube ist Journalist und Autor einer Trilogie über die Anfänge der Fünften Republik, in der drei fiktive Figuren mit realen Ereignissen verknüpft werden.

Der letzte Band Mai 67 ist gerade in der Reihe Série Noire Gallimard erschienen.

