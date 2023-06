Rencontre Avec Alice Verstraeten 35 rue Camille Buffardel Die, 17 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Alice Verstraeten, docteure en anthropologie et responsable des éditions des Collemboles, viendra nous présenter son dernier ouvrage : Face à l’abîme..

2023-06-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

35 rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alice Verstraeten, PhD in anthropology and head of the Collemboles publishing house, will present her latest book: Face à l’abîme.

Alice Verstraeten, doctora en antropología y directora de la editorial Collemboles, presentará su último libro: Face à l’abîme.

Alice Verstraeten, Doktorin der Anthropologie und Leiterin des Verlags Les Collemboles, wird uns ihr neuestes Buch vorstellen: Face à l’abîme.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme du Pays Diois