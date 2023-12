Concert : Les Lionceaux 35 Rue Buirette Reims, 17 décembre 2023 17:00, Reims.

Reims,Marne

Nous sommes en 1961, c’est le début de la période « yé-yé » et un groupe se forme à Reims, comme dans de nombreuses autres villes : Quatre musiciens, Alain, Jean-Claude, Max et Jean-Louis ont créé « Les Lionceaux ».

Aujourd’hui, soutenus par un public toujours nombreux, ils viennent nous faire revivre le temps d’un concert votre période « yé-yé ».

35 Rue Buirette Royal Comedy Club

Reims 51100 Marne Grand Est



It’s 1961, the start of the « yé-yé » period, and a band is forming in Reims, as in many other towns: four musicians, Alain, Jean-Claude, Max and Jean-Louis have created « Les Lionceaux ».

Today, with the support of an ever-growing audience, they bring your « yé-yé » period back to life for a concert

Era 1961, el comienzo del periodo « yé-yé », y en Reims, como en muchas otras ciudades, se formó un grupo: cuatro músicos, Alain, Jean-Claude, Max y Jean-Louis crearon « Les Lionceaux ».

Hoy, con el apoyo de un público cada vez más numeroso, vienen a ofrecernos un concierto para revivir su época « yé-yé »

Wir schreiben das Jahr 1961, es ist der Beginn der « Yé-Yé »-Phase und in Reims, wie auch in vielen anderen Städten, formiert sich eine Band: Vier Musiker, Alain, Jean-Claude, Max und Jean-Louis, gründen « Les Lionceaux ».

Heute, mit der Unterstützung eines immer zahlreicheren Publikums, lassen sie uns für die Dauer eines Konzerts Ihre « Yé-yé »-Zeit wieder aufleben

