Paris Comedy Club 35 Rue Buirette Reims, 16 décembre 2023 20:00, Reims.

Reims,Marne

Le PARIS COMEDY CLUB est le plateau d’artistes réunissant les meilleurs humoristes de la nouvelle génération. Lorsque vous installez ce plateau dans votre ville, vous voyez défiler les pépites montantes de l’humour.

Vous êtes sûr d’avoir à chaque fois un spectacle différent et toujours avec la même qualité !

Vous pouvez organiser des soirées exceptionnelles également avec les humoristes de votre choix pour un événement sur mesure.

Vous aurez le droit à des Univers bien différents les uns des autres , réunissant du stand up, des sketchs, de la musique, de la magie, des duos, etc…

Le PARIS COMEDY CLUB est un label de l’humour, où vous pourrez retrouvez ces humoristes professionnels, que vous entendez déjà à la radio, voyez à la télé ou qui cartonnent sur les réseaux sociaux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

35 Rue Buirette Royal Comedy Club

Reims 51100 Marne Grand Est



The PARIS COMEDY CLUB is the stage for the best comedians of the new generation. When you set up this stage in your city, you’ll see the rising stars of the comedy world.

You’re sure to get a different show every time, and always the same quality!

You can also organize special evenings with the comedians of your choice for a tailor-made event.

You’ll be treated to a Universe that’s very different from each other, with stand-up, sketches, music, magic, duets and more?

The PARIS COMEDY CLUB is a label for humor, where you can meet professional comedians you’ve already heard on the radio, seen on TV or who are a hit on social networks.

El PARIS COMEDY CLUB es un escaparate de los mejores cómicos de la nueva generación. Cuando se monta este escenario en su ciudad, se ven las estrellas emergentes del mundo de la comedia.

Puede estar seguro de un espectáculo diferente cada vez, ¡y siempre de la misma calidad!

También puede organizar veladas especiales con los cómicos de su elección para un evento a medida.

Disfrutará de un Universo muy diferente entre sí, con monólogos, sketches, música, magia, dúos, etc..

El PARIS COMEDY CLUB es un sello de comedia, donde podrá conocer a cómicos profesionales que ya escucha en la radio, ve en la televisión o que son un éxito en las redes sociales.

Der PARIS COMEDY CLUB ist eine Künstlerbühne, die die besten Komiker der neuen Generation vereint. Wenn Sie diese Bühne in Ihrer Stadt aufstellen, sehen Sie die aufstrebenden Nuggets der Comedy-Szene.

Sie können sicher sein, dass Sie jedes Mal eine andere Show sehen werden, aber immer mit der gleichen Qualität!

Sie können auch außergewöhnliche Abende mit den Komikern Ihrer Wahl organisieren, um eine maßgeschneiderte Veranstaltung zu organisieren.

Sie können sich auf ganz unterschiedliche Universen freuen, die Stand-up-Comedy, Sketche, Musik, Zauberei, Duette usw. umfassen

Der PARIS COMEDY CLUB ist ein Label für Humor, in dem Sie professionelle Komiker treffen können, die Sie bereits im Radio hören, im Fernsehen sehen oder die in den sozialen Netzwerken erfolgreich sind.

