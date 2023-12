Concert : Anna Stevens 35 Rue Buirette Reims, 15 décembre 2023 20:00, Reims.

Reims,Marne

Anna Stevens est passionnée de swing. Chanteuse et danseuse, elle s’exprime avec plaisir et engagement dans tout le répertoire des années 30 à 40.

Autant à l’aise sur scène pour performer que pour enseigner (notamment le lindy hop), elle propose aujourd’hui une version sobre et élégante des standards de swing.

Accompagnée d’un pianiste et d’un soufflant (trompette ou saxophone), elle revisite Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme et tous les plus grands noms du swing.

Anna Stevens propose un répertoire au croisement du swing, du jazz, et même du blues, pour une interprétation personnelle et sensible, en tissant une grande complicité avec le public..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

35 Rue Buirette Royal Comedy Club

Reims 51100 Marne Grand Est



Anna Stevens is passionate about swing. A singer and dancer, she expresses herself with pleasure and commitment in the entire repertoire of the 30s and 40s.

Equally at home on stage performing and teaching (particularly lindy hop), she now offers a sober, elegant version of swing standards.

Accompanied by a pianist and a blower (trumpet or saxophone), she revisits Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme and all the great names of swing.

Anna Stevens offers a repertoire at the crossroads of swing, jazz and even blues, for a personal and sensitive interpretation, weaving a great complicity with the audience.

Anna Stevens es una apasionada del swing. Cantante y bailarina, se expresa con placer y entrega en todo el repertorio de los años 30 y 40.

Igual de cómoda en el escenario actuando que enseñando (especialmente lindy hop), ahora ofrece una versión sobria y elegante de los estándares del swing.

Acompañada por un pianista y un soplador (trompeta o saxofón), revisita a Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme y todos los grandes nombres del swing.

Anna Stevens ofrece un repertorio en la encrucijada del swing, el jazz e incluso el blues, con una interpretación personal y sensible que crea un estrecho vínculo con el público.

Anna Stevens ist eine leidenschaftliche Swingerin. Als Sängerin und Tänzerin bringt sie mit Freude und Engagement das gesamte Repertoire der 30er und 40er Jahre zum Ausdruck.

Sie ist sowohl als Performerin als auch als Lehrerin (insbesondere für Lindy Hop) auf der Bühne zu Hause und bietet heute eine schlichte und elegante Version der Swing-Standards.

Begleitet von einem Pianisten und einem Bläser (Trompete oder Saxophon) interpretiert sie Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme und alle großen Namen des Swing neu.

Anna Stevens bietet ein Repertoire, das sich zwischen Swing, Jazz und sogar Blues bewegt, für eine persönliche und sensible Interpretation, bei der sie eine große Komplizenschaft mit dem Publikum aufbaut.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du Grand Reims