Hervé Barbereau – L'hypnose à travers le temps

Après le succès d’Hypnosis, plus de 640 représentations en 4 ans. Hervé Barbereau nous propose de venir découvrir son nouveau spectacle ’’L’Hypnose A Travers Le Temps’’.

Une fois hypnotisé par Hervé, vous lui confierez les clés de votre volonté, pour voyager des origines de l’hypnose (4000 ans avant J.C.) à nos jours.

Vous traverserez les siècles en état hypnotique sous l’œil bienveillant d’Hervé, qui mène d’une main de maître ce spectacle, où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. Cela pour le plus grand plaisir de tous.

Hervé Barbereau un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes..

35 Rue Buirette Royal Comedy Club

Reims 51100 Marne Grand Est



After the success of Hypnosis, with over 640 performances in 4 years. Hervé Barbereau invites us to discover his new show, L’Hypnose A Travers Le Temps.

Once hypnotized by Hervé, you’ll entrust him with the keys to your will, and travel from the origins of hypnosis (4000 BC) to the present day.

You’ll cross the centuries in a hypnotic state under the benevolent eye of Hervé, who masterfully directs this show, where humor and anecdotes intertwine. All to the delight of everyone.

Hervé Barbereau is one of the few hypnotists who can hypnotize in a matter of seconds.

Tras el éxito de Hipnosis, con más de 640 representaciones en 4 años, Hervé Barbereau nos invita a descubrir su nuevo espectáculo, L’Hypnose A Travers Le Temps. Hervé Barbereau nos invita a descubrir su nuevo espectáculo, L’Hypnose A Travers Le Temps.

Una vez hipnotizado por Hervé, le confiará las llaves de su voluntad para viajar desde los orígenes de la hipnosis (4000 a.C.) hasta nuestros días.

Atravesará los siglos en estado hipnótico bajo la mirada benévola de Hervé, que dirige con maestría este espectáculo, donde el humor y las anécdotas se entremezclan. Todo para el deleite de todos.

Hervé Barbereau es uno de los pocos hipnotizadores capaces de hipnotizar en cuestión de segundos.

Nach dem Erfolg von Hypnosis, mit mehr als 640 Aufführungen in vier Jahren. Hervé Barbereau lädt uns ein, seine neue Show « L’Hypnose A Travers Le Temps » (Hypnose im Wandel der Zeit) zu sehen.

Sobald Sie von Hervé hypnotisiert sind, vertrauen Sie ihm die Schlüssel Ihres Willens an, um von den Ursprüngen der Hypnose (4000 Jahre v. Chr.) bis in die Gegenwart zu reisen.

Sie werden in hypnotischem Zustand durch die Jahrhunderte reisen, während Hervé diese Show, in der Humor und Anekdoten miteinander verschmelzen, meisterhaft leitet. Und das zur Freude aller.

Hervé Barbereau ist einer der wenigen Hypnotiseure, die in Sekundenschnelle hypnotisieren können.

