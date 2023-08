Vente Vintage au Kilo – Salon Degermann 35 Rue Buirette Reims, 3 septembre 2023, Reims.

Bonjour Reims !

« Keep it Vintage » revient encore une fois à Reims pour célébrer l’amour du vintage avec vous !

Comme d’habitude, nous vous proposons la meilleure sélection de vêtements vintage au kilo que l’on puisse trouver en France.

Nous avons plus de 3 tonnes de marchandises avec nous et accrochons du vintage tout frais pendant toute la durée de l‘événement !

Il y aura entre autres les catégories suivantes :

• Vestes USA-College

• Sweatshirts Print 80s

• Vestes en jeans

• Vestes de sports 70s/80s

• Coogie Style Sweater

• Branded Jeans High Waist

• Half-Neck & Jumpers Zip

• Mix Rayés pour femmes

• Mix T-Shirt Vintage

• Vestes en cuir

• Chemises

• Bohemian

• Ethnic

• Dentelle

• Pantalon

• Robes

• Bottes

• Chapeau

• Écharpes

• Chapeaux

• Sacs

• Jupes

… et bien d’autres.

Keep It Vintage invites you to the exclusive vintage clothing and accessories sale event of the year. 3,000 pounds of fresh vintage clothing awaits you!

There will be over 100 categories including:

– t-shirts

– blouses

– leather jackets

– denim

– sports jackets

– shirts

– bohemian

– ethnic

– lace

– pants

– dresses

– boots

– hats

– scarves

– hats

– bags

Price: 33 € / Kilo

¡Hola Reims!

« Keep it Vintage » vuelve una vez más a Reims para celebrar contigo el amor por lo vintage

Como de costumbre, te ofreceremos la mejor selección de ropa vintage por kilos que encontrarás en Francia.

Llevamos más de 3 toneladas de mercancía y colgaremos prendas vintage frescas durante todo el evento

Las categorías incluyen

? Chaquetas USA-College

? Print 80s Sudaderas

? Chaquetas vaqueras

? Chaquetas deportivas 70s/80s

? Suéter estilo Coogie

? Vaqueros de marca de cintura alta

? Jerseys de cuello alto y cremallera

? Mezcla de rayas para mujer

? Camiseta Vintage Mix

? Chaquetas de cuero

? Camisas

? Bohemio

? Étnico

? Encaje

? Pantalones

? Vestidos

? Botas

? Sombrero

? Bufandas

? Sombreros

? Bolsos

? Faldas

… y mucho más

Hallo, Reims!

« Keep it Vintage » kehrt noch einmal nach Reims zurück, um mit Ihnen die Liebe zum Vintage zu feiern!

Wie immer bieten wir Ihnen die beste Auswahl an Vintage-Kleidung pro Kilogramm, die man in Frankreich finden kann.

Wir haben über 3 Tonnen Ware dabei und hängen während der gesamten Veranstaltung frisches Vintage auf!

Es wird unter anderem die folgenden Kategorien geben:

? USA-College-Jacken

? Sweatshirts Print 80s

? Jeansjacken

? Sportjacken 70s/80s

? Coogie Style Sweater

? Branded Jeans High Waist

? Half-Neck & Jumpers Zip

? Gestreifte Mixe für Frauen

? Mix T-Shirt Vintage

? Lederjacken

? Hemden

? Bohemian

? Ethnic

? Lace

? Hose

? Kleider

? Stiefel

? Hut

? Schals

? Hüte

? Taschen

? Röcke

… und viele andere

