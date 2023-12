Échappe-toi de la Cabane ! 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

60… 59… 58… il y a urgence ! Obtenez votre habilitation qui vous permettra d’accéder à des aperçus du Passé et du Futur. Vous avez 1 heure pour rejoindre la confrérie des Temps pliés !

2 séances au choix..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 21:30:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



60… 59… 58.. it’s urgent! Get your clearance to access glimpses of the Past and Future. You’ve got 1 hour to join the Brotherhood of Folded Times!

2 sessions to choose from.

60… 59… 58.. ¡es urgente! Consigue tu autorización, que te dará acceso a vislumbres del Pasado y del Futuro. ¡Tienes 1 hora para unirte a la Hermandad de los Tiempos Plegados!

2 sesiones a elegir.

60… 59… 58…. es ist dringend! Erhalten Sie Ihre Ermächtigung, die Ihnen Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft ermöglicht. Sie haben 1 Stunde Zeit, um der Bruderschaft der gefalteten Zeiten beizutreten!

2 Sitzungen zur Auswahl.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP