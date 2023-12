Découverte du jeu de rôle 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Venez incarner une pirate, un aventurier, un forgeron, une magicienne ou le personnage de votre choix au cours d’une partie de jeu de rôle. Si vous n’avez jamais fait de jeu de rôle, alors vous pourrez vivre une aventure où vos choix et le hasard influenceront l’histoire.

Après la partie est prévu un temps de debriefing, de présentation de jeux et d’échanges avec les joueurs.

Sur réservation uniquement, groupes de 3 à 5 personnes. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte..

2024-02-01 fin : 2024-02-01 19:30:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and play as a pirate, adventurer, blacksmith, magician or any other character of your choice in a role-playing game. If you’ve never played a role-playing game before, you’ll be able to experience an adventure where your choices and chance will influence the story.

After the game, there will be time for debriefing, game presentation and discussion with the players.

By reservation only, groups of 3 to 5 people. Minors must be accompanied by an adult.

Ven a encarnar a un pirata, un aventurero, un herrero, un mago o cualquier otro personaje de tu elección en un juego de rol. Si nunca has jugado a un juego de rol, podrás vivir una aventura en la que tus decisiones y el azar influirán en la historia.

Tras la partida, habrá tiempo para el debriefing, presentaciones del juego y debates con los jugadores.

Sólo con reserva previa, grupos de 3 a 5 personas. Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Schlüpfe in einem Rollenspiel in die Rolle einer Piratin, eines Abenteurers, eines Schmieds, einer Zauberin oder eines anderen Charakters deiner Wahl. Wenn Sie noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, können Sie ein Abenteuer erleben, bei dem Ihre Entscheidungen und der Zufall die Geschichte beeinflussen.

Nach dem Spiel gibt es eine Nachbesprechung, eine Präsentation der Spiele und die Möglichkeit, sich mit den Spielern auszutauschen.

Nur mit Reservierung, Gruppen von 3 bis 5 Personen. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP