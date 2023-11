Nuits de la lecture 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 19 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

A tour de rôle, usagers et professionnels sont invités à lire à voix haute des textes écrits par des femmes.

Le but : promouvoir les femmes, souvent invisibilisées dans l’économie éditoriale.

Les textes devront être courts (durée 3 min max). Ils seront issus de la fiction (romans, poèmes, documentaires, théâtre) et devront porter sur le thème du « corps ». Les textes issus d’une production personnelle sont les bienvenus..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 20:30:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In turn, users and professionals are invited to read aloud texts written by women.

The aim is to promote women, who are often invisible in the publishing world.

Texts must be short (3 min max). They must come from fiction (novels, poems, documentaries, theater) and deal with the theme of the « body ». Self-published texts are welcome.

A su vez, se invita a usuarios y profesionales a leer en voz alta textos escritos por mujeres.

El objetivo es promocionar a las mujeres, a menudo invisibles en la industria editorial.

Los textos deben ser breves (3 minutos como máximo). Deben ser de ficción (novelas, poemas, documentales, obras de teatro) y tratar el tema del « cuerpo ». También se aceptan textos basados en trabajos personales.

Abwechselnd werden Nutzer und Fachleute eingeladen, von Frauen geschriebene Texte vorzulesen.

Das Ziel: Frauen zu fördern, die in der Verlagswirtschaft oft unsichtbar bleiben.

Die Texte sollten kurz sein (Dauer max. 3 min). Sie müssen aus dem Bereich der Fiktion stammen (Romane, Gedichte, Dokumentarfilme, Theaterstücke) und sich mit dem Thema « Körper » befassen. Texte aus eigener Produktion sind willkommen.

Mise à jour le 2023-11-21 par ACAP