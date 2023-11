Jeu découvre 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 6 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Une matinée, un jeu à découvrir !

Laissez-vous guider et profitez-en pour tester un nouveau jeu..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 13:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



One morning, one game to discover!

Let us guide you and take the opportunity to try out a new game.

¡Una mañana, un juego por descubrir!

Déjate guiar y aprovecha para probar un nuevo juego.

Ein Vormittag, ein Spiel zum Entdecken!

Lassen Sie sich führen und nutzen Sie die Gelegenheit, ein neues Spiel zu testen.

Mise à jour le 2023-11-21 par ACAP