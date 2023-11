Les Maîtres du jeu 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 30 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Chaque mois un membre de l’équipe choisi un jeu auquel il propose d’affronter les usagers de la Cabane du Lac. Les usagers peuvent venir le défier les vendredis après midi, si la personne est disponible. En cas de victoire un passeport jeu est tamponné (une case par membre de l’équipe) : l’objectif est de le compléter..

2024-01-05 fin : 2024-01-05 18:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Each month, a member of the team chooses a game to challenge the users of the Cabane du Lac. Users can come along on Friday afternoons, if the team member is available. In the event of victory, a game passport is stamped (one box per team member): the aim is to complete it.

Cada mes, un miembro del equipo elige un juego para jugar contra los usuarios de la Cabane du Lac. Los usuarios pueden venir a desafiarle los viernes por la tarde, si la persona está disponible. Si ganan, se les estampa un pasaporte de juego (una casilla por miembro del equipo): el objetivo es completarlo.

Jeden Monat wählt ein Teammitglied ein Spiel aus, gegen das es die Nutzer der Cabane du Lac antreten lässt. Die Nutzer können freitags nachmittags kommen, um ihn herauszufordern, wenn die Person Zeit hat. Im Falle eines Sieges wird ein Spielpass abgestempelt (ein Feld pro Teammitglied), den es zu vervollständigen gilt.

