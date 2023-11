Soirée DéLire de Noël 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 15 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

C’est le moment ou jamais ! Portez vos pulls et pyjamas de Noël pour passer la soirée à la Cabane du Lac.

Jouez, écoutez, regardez ce que l’équipe vous a préparé en dégustant un chocolat chaud ! Tout public. Sur inscription..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s now or never! Wear your Christmas sweaters and pyjamas to spend the evening at the Cabane du Lac.

Play, listen and watch what the team has prepared for you over hot chocolate! All ages. Registration required.

¡Ahora o nunca! Ponte el jersey y el pijama de Navidad y pasa la velada en la Cabane du Lac.

Juega, escucha y mira lo que el equipo ha preparado para ti mientras disfrutas de una taza de chocolate caliente Para todas las edades. Inscripción obligatoria.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt! Ziehe deine Weihnachtspullover und Pyjamas an, um den Abend in der Cabane du Lac zu verbringen.

Spielen, hören und sehen Sie, was das Team für Sie vorbereitet hat, und genießen Sie dabei eine heiße Schokolade! Für die gesamte Öffentlichkeit. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP