Rendez-vous papote 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 28 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Venez discuter des dernières nouveautés littéraires et de vos coups de cœur avec les bibliothécaires de la Cabane du Lac..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 20:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discuss the latest literary releases and your favorites with the librarians at La Cabane du Lac.

Venga a comentar las últimas novedades literarias y sus favoritas con los bibliotecarios de la Cabane du Lac.

Diskutieren Sie mit den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Cabane du Lac über die neuesten literarischen Neuerscheinungen und Ihre Favoriten.

