Curiosités scientifiques 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 11 octobre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Amusez-vous avec les expériences scientifiques des Petits débrouillards.

Tout public – Sur inscription..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 18:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Have fun with the Petits débrouillards science experiments.

Open to all – Registration required.

Diviértete con los experimentos científicos de los Petits débrouillards.

Abierto a todos – Inscripción obligatoria.

Amüsieren Sie sich mit den wissenschaftlichen Experimenten der Petits débrouillards.

Für alle Altersgruppen – Mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP