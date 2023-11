Tribute Blues Brothers – Réveillon de la Saint Sylvestre 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Tribute Blues Brothers revient pour fêter le nouvel an 2024 au Hot Brass !!!.

2023-12-31 22:00:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tribute Blues Brothers returns to celebrate New Year’s Eve 2024 at Hot Brass!!!!

¡¡¡Vuelve el tributo a los Blues Brothers para celebrar la Nochevieja de 2024 en Hot Brass!!!

Tribute Blues Brothers kommt zurück, um das neue Jahr 2024 im Hot Brass zu feiern!!!

