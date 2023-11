Mariannick Saint-Céran quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

De clubs parisiens (La Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse ) à de nombreuses festivals ( Marciac, Ramatuelle, Egypte, Russie, Madagascar, Sénégal…), elle a partagé la scène avec Guy Laffitte , Benny Green, Scott Hamilton !.

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



From Parisian clubs (La Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse) to numerous festivals (Marciac, Ramatuelle, Egypt, Russia, Madagascar, Senegal?), she has shared the stage with Guy Laffitte , Benny Green, Scott Hamilton!

Desde los clubes parisinos (La Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse) hasta numerosos festivales (Marciac, Ramatuelle, Egipto, Rusia, Madagascar, Senegal…), ha compartido escenario con Guy Laffitte, Benny Green, ¡Scott Hamilton!

Von Pariser Clubs (La Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse) bis zu zahlreichen Festivals (Marciac, Ramatuelle, Ägypten, Russland, Madagaskar, Senegal?) hat sie die Bühne mit Guy Laffitte, Benny Green, Scott Hamilton geteilt!

