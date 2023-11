Dot Com Blues 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Kevin Saura s’est fait (re)connaitre en gagnant, avec son groupe, le Tremplin Jazz des Médiathèques en 2019,.

2023-12-02

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kevin Saura made a name for himself when he and his band won the Tremplin Jazz des Médiathèques in 2019,

Kevin Saura se dio a conocer cuando él y su grupo ganaron el Tremplin Jazz des Médiathèques en 2019,

Kevin Saura wurde (wieder) bekannt, als er 2019 mit seiner Band das Tremplin Jazz des Médiathèques gewann,

