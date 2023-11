Time to swing quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Saxophoniste de jazz émergente à New York, Sarah Anahan est produite par l’un des batteurs de jazz les plus appréciés de la scène actuelle. Joe Farnsworth est connu pour sa vitesse fulgurante, sa précision, son jeu musical et mélodique..

2023-11-29 19:30:00 fin : 2023-11-29 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An emerging jazz saxophonist in New York, Sarah Anahan is produced by one of the most appreciated jazz drummers on the scene today. Joe Farnsworth is known for his lightning speed, precision, musicality and melody.

Sarah Anahan, saxofonista de jazz emergente en Nueva York, cuenta con la producción de uno de los bateristas de jazz más reputados del panorama actual. Joe Farnsworth es conocido por su velocidad del rayo, precisión, musicalidad y melodía.

Als aufstrebende Jazz-Saxophonistin in New York wird Sarah Anahan von einem der beliebtesten Jazz-Schlagzeuger der heutigen Szene produziert. Joe Farnsworth ist bekannt für seine blitzschnelle Geschwindigkeit, seine Präzision, sein musikalisches und melodisches Spiel.

