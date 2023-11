K Fé Vanille le 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Kfé Vanille est l’émanation de deux artistes : Alain Antonelli et Joanna Bringtown..

2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kfé Vanille is the brainchild of two artists: Alain Antonelli and Joanna Bringtown.

Kfé Vanille es la creación de dos artistas: Alain Antonelli y Joanna Bringtown.

Kfé Vanille wurde von zwei Künstlern gegründet: Alain Antonelli und Joanna Bringtown.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence