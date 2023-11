Don Billiez SQ5 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le saxophoniste compositeur DonBilliez présente un tout nouveau projet de compositions originales co.signé et réalisé avec son fils,le batteur / producer Arthur Billès.

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Saxophonist/composer Don Billiez presents a brand new project of original compositions co-written and produced with his son, drummer/producer Arthur Billès

El saxofonista y compositor Don Billiez presenta un nuevo proyecto de composiciones originales coescritas y producidas con su hijo, el batería y productor Arthur Billès

Der Saxophonist und Komponist DonBilliez präsentiert ein brandneues Projekt mit Originalkompositionen, das er gemeinsam mit seinem Sohn, dem Schlagzeuger und Produzenten Arthur Billès, entwickelt hat

