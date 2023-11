Jean-Jacques Elangué quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Jean-Jacques Elangué est pianiste et saxophoniste franco-camerounais, compositeur et artiste reconnu de la scène jazz et afro-jazz..

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jean-Jacques Elangué is a Franco-Cameroonian pianist and saxophonist, composer and well-known artist on the jazz and afro-jazz scene.

Jean-Jacques Elangué es un pianista y saxofonista franco-camerunés, compositor y artista muy conocido en la escena del jazz y el afro-jazz.

Jean-Jacques Elangué ist ein französisch-kamerunischer Pianist und Saxophonist, Komponist und anerkannter Künstler in der Jazz- und Afro-Jazz-Szene.

