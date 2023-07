Eric Luter Quintet, « Ze french project » 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 20 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Swing et chansons z’en Français. Eric Luter et ses complices vous proposent leur projet : des paroles françaises sur les standards du jazz..

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Swing and chansons z?en Français. Eric Luter and his accomplices present their project: French lyrics to jazz standards.

Swing y chansons z?en Français. Eric Luter y sus cómplices presentan su proyecto: letras en francés de estándares de jazz.

Swing und Chansons z?en Französisch. Eric Luter und seine Komplizen stellen Ihnen ihr Projekt vor: französische Texte zu Jazz-Standards.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence