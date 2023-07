Scène ouverte 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 6 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Notre scène pour les musiciens et notre salle pour la découvrir.

2023-07-06 20:00:00 fin : 2023-07-06 23:50:00. .

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Our stage for musicians and our room to discover it

Nuestro escenario para músicos y nuestra sala para descubrirlo

Unsere Bühne für Musiker und unser Raum, um sie zu entdecken

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence