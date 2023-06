Manu le prince quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 10 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Bercée par le jazz dès son enfance, sa mère anglaise lui chantait « Cheek to cheek » pour l’endormir et emplissait la maison de ses notes de piano, Manu chante depuis toujours..

2023-06-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rocked by jazz since childhood, her English mother used to sing « Cheek to cheek » to put her to sleep and fill the house with her piano notes, Manu has been singing ever since.

Mecida por el jazz desde la infancia, cuando su madre inglesa cantaba « Cheek to cheek » para dormirla y llenaba la casa con sus notas de piano, Manu no ha dejado de cantar desde entonces.

Seit ihrer Kindheit, als ihre englische Mutter ihr zum Einschlafen « Cheek to cheek » vorsang und das Haus mit ihren Klaviernoten erfüllte, wurde Manu vom Jazz eingelullt und singt seit jeher.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence