Andy Thus Organ quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 9 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

A l’âge de 15 ans, André THUS découvre Jimmy Smith. Dès lors la passion de l’orgue Hammond ne va plus le quitter..

2023-06-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the age of 15, André THUS discovered Jimmy Smith. From then on, his passion for the Hammond organ never left him.

A los 15 años, André THUS descubrió a Jimmy Smith. Desde entonces, su pasión por el órgano Hammond nunca le abandonó.

Im Alter von 15 Jahren entdeckte André THUS Jimmy Smith. Seitdem lässt ihn die Leidenschaft für die Hammond-Orgel nicht mehr los.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence