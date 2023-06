Don Billiez quartet 35 Rue Albert Einstein Aix-en-Provence, 8 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Don Billiez vous invite à partager « Florilegio » compositions originales et adaptations en hommage à ses pairs en version quartet..

2023-06-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-08 23:00:00. EUR.

35 Rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Don Billiez invites you to share « Florilegio », a quartet version of original compositions and adaptations in tribute to his peers.

Don Billiez le invita a compartir « Florilegio », un cuarteto de composiciones originales y adaptaciones en homenaje a sus compañeros.

Don Billiez lädt Sie ein, « Florilegio » Originalkompositionen und Adaptionen als Hommage an seine Altersgenossen in einer Quartettversion zu teilen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence