Golf du Haut Poitou 35, route du Golf Beaumont Saint-Cyr, 30 juin 2023, Beaumont Saint-Cyr.

Beaumont Saint-Cyr,Vienne

Situé entre Poitiers et Châtellerault dans un complexe de 300 ha, parcours proposant zones de plaine avec obstacles d’eau et zones boisées, en bordure d’un lac de 85 ha.

A découvrir :

– un parcours de 18 trous 6590 m Par 73, véritable challenge pour les golfeurs

– un parcours de 9 trous 1800 m Par 31, idéal pour l’initiation et la découverte

– un parcours Pitch & Putt sur le parcours de 9 trous, avec des départs avancés

– un green d’approche, des putting greens et un practice avec 68 postes dont 28 couverts.

Cours collectifs et individuels, encadrés par des enseignants libéraux diplômés d’Etat.

Ecole de golf labellisée par la F.F. Golf, pour les enfants, de 6 à 18 ans, les mercredis et/ou samedi.

Pour votre confort : club-house, restaurant La Table du Golf ouvert à tous avec vue panoramique sur le Lac de Saint-Cyr et le Golf, bar, pro-shop, location de matériel.

35, route du Golf

Beaumont Saint-Cyr 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Located between Poitiers and Châtellerault in a 300-hectare complex, the course features flat areas with water obstacles and wooded areas, bordering an 85-hectare lake.

Discover

– an 18-hole, 6590 m Par 73 course, a real challenge for golfers

– a 9-hole, 1800 m Par 31 course, ideal for beginners and beginners alike

– a Pitch & Putt course on the 9-hole course, with advanced tee-offs

– an approach green, putting greens and a 68-station driving range, 28 of which are covered.

Group and individual lessons, supervised by state-certified instructors.

F.F. Golf-approved golf school for children aged 6 to 18, on Wednesdays and/or Saturdays.

For your comfort: clubhouse, La Table du Golf restaurant open to all, with panoramic views over Lac de Saint-Cyr and the golf course, bar, pro-shop, equipment rental

Situado entre Poitiers y Châtellerault en un complejo de 300 hectáreas, este campo ofrece zonas llanas con obstáculos de agua y zonas arboladas, bordeando un lago de 85 hectáreas.

Descubra

– un recorrido de 18 hoyos, 6.590 m Par 73, un verdadero desafío para los golfistas

– un recorrido de 9 hoyos, 1.800 m Par 31, ideal para principiantes y principiantes

– un recorrido de Pitch & Putt en el campo de 9 hoyos, con salidas avanzadas

– un green de aproximación, putting greens y un campo de prácticas de 68 puestos, 28 de ellos cubiertos.

Clases en grupo e individuales, supervisadas por instructores independientes cualificados por el Estado.

Escuela de golf homologada por la F.F. Golf para niños de 6 a 18 años, los miércoles y/o sábados.

Para su comodidad: casa club, restaurante La Table du Golf abierto a todos, con vistas panorámicas al lago de Saint-Cyr y al campo de golf, bar, pro-shop, alquiler de material, etc

Zwischen Poitiers und Châtellerault in einem 300 ha großen Komplex gelegener Parcours, der Flachlandzonen mit Wasserhindernissen und Waldzonen bietet und an einen 85 ha großen See grenzt.

Zu entdecken gibt es :

– einen 18-Loch-Parcours mit 6590 m Par 73, eine echte Herausforderung für Golfer

– einen 9-Loch-Parcours 1800 m Par 31, ideal für Anfänger und Entdecker

– ein Pitch & Putt-Parcours auf dem 9-Loch-Parcours mit vorgezogenen Abschlägen

– ein Annäherungsgrün, Putting Greens und eine Driving Range mit 68 Stationen, von denen 28 überdacht sind.

Gruppen- und Einzelunterricht, betreut von staatlich geprüften liberalen Lehrern.

Golfschule mit dem Gütesiegel der F.F. Golf, für Kinder von 6 bis 18 Jahren, mittwochs und/oder samstags.

Für Ihren Komfort: Clubhaus, Restaurant La Table du Golf für alle geöffnet mit Panoramablick auf den Lac de Saint-Cyr und den Golfplatz, Bar, Pro-Shop, Ausrüstungsverleih

